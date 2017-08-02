جهاز مشروع النهر الصناعي ، امكانية وصول المياه الى منطقة جادو.

جادو 1 أغسطس 2017 ( وال )- بحث عضو المجلس البلدي جادو " عبد السلام امعرف " صباح امس الثلاثاء بديوان البلدية بجادو مع لجنة من جهاز مشروع النهر الصناعي ، امكانية وصول المياه الى منطقة جادو. وتضم اللجنة مدير مشروع ابوزيان " عبدالخالق محمد سعد " ، ومدير منطقة غريان لجهاز النهر الصناعي " علي مفتاح الحبشي " ، ورئيس المراجعة المالية " علي مسعود الوزاني " إضافة إلى عضو لجنة مشروع ابوزيان " ابراهيم سعيد الهزهازي ". وتم خلال هذا الاجتماع استعراض كافة المشاكل والصعوبات ، والحلول الممكن تنفيذها , وحضر الاجتماع السادة المهندسين " اسامة العزابي " ، و " ابراهيم مازوز " ، و " علي الهلودي " ، و" ابراهيم زكري ". وقد زارت اللجنة برفقة المهندسين خط النهر دخل الحدود الادارية لمدينة جادو إضافة الى تفقد خزانات المياه المتواجدة على امتداد الخط. وستقوم اللجنة بإعداد تقاريرها حول النواقص ومدى جاهزية خط النهر. ...( وال )...