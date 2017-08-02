قوات الاحتلال تداهم مكتب مفتشي محافظة الخليل في البلدة القديمة.

الخليل 2 اغسطس -2017 ( وال ) - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقر مفتشي محافظة الخليل في البلدة القديمة، ومصادرة محتوياته، وهددت باعتقال المتواجدين في المكتب. وأكدت مصادر فلسطينية "وفا" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته داهمت مقر مفتشي المحافظة الذي افتتح في البلدة القديمة قبل 20 يوما، بهدف تعزيز الأمن والأمان في المنطقة الجنوبية القريب من حاجز أبو الريش . وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أحضرت آليات عسكرية لمصادرة حواسيب ومحتويات المكتب، وهددت باعتقال من فيه. ...( وال ) ...