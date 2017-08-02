أدوية علاج السل محور اجتماع الوكيل مع مستشار رئيس المجلس الرئاسي.

طرابلس 2 اغسطس 2017 ( وال )- اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والامداد الطبي بحكومة الوفاق الوطنى ظهر امس مع د. عيسي العمياني بديوان الوزارة؛ مع مستشار رئيس المجلس الرئاسي د. فريد العربي ورئيس لجنة إدارة جهاز الامداد الطبي د. الطاهر بالخير وبحضور مدير إدارة الصيدلة بالوزارة د.ناهد المكي. وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على توفير سريع وعاجل للأدوية الخاصة بعلاج مرض السل؛ كما تم أيضاً مناقشة أهم المشاكل والعراقيل الخاصة بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية؛ فيما أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي على دعم المجلس لكل الجهود التي من شأنها أن تقدم الحلول لكل المشاكل الطارئة. ...( وال )....