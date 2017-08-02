فعاليات القافلة الطبية تنطلق غداً في بلدية الحرابه.

الحرابة 2 اغسطس 2017 ( وال )- ستنطلق اليوم الاربعاء فعاليات القافلة الطبية المتجهة إلى بلدية الحرابة لتشمل مناطق الحرابة وطمزين والبدارنة والجوش؛ ضمن برنامج تسيير القوافل الطبية للمناطق النائية الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة مع منظمة أطباء الوطن للإغاثة. حيث ستقدم هذه القافلة الخدمات الطبية للمواطنين في تخصص الجراحة العامة والمسالك البولية والأطفال والباطنة، وفي الوقت ذاته ستتجه قافلة أخرى إلى مناطق القطرون وبن جواد والكفرة خلال الأيام القادمة، بعد انطلاقها خلال الأيام الماضية في كلٍ من غات والعوينات وبركت وتهالة وصحراء تدارات وأوباري وغدامس ومرزق. جدير بالذكر أن لجنة القوافل الطبية تم تشكيلها بناءً على اتفاقية تعاون بين إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة ومنظمة أطباء الوطن من أجل تسيير قوافل طبية وأطباء في مختلف التخصصات الطبية للمناطق النائية؛ وقد تم بموجب هذه الاتفاقية تشكيل لجنة القوافل الطبية التي تخضع لإشراف مباشر ودعم من لجنة الأزمة والطواريء . ...( وال )....