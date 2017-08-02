ورشة لتصنيع الوسائل التعليمية بالخامات المحلية.

طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال )-ورشة عمل لتصنيع الوسائل التعليمية بالخامات المحلية تتواصل لليوم الثالث على التوالي بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم التي يُنظمها المركز العام بالتعاون مع قسم الوسائل التعليمية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بإشراف المدرب الصيدي الميلادي. تخلل الورشة بجانبها النظري والعملي عديد حلقات النقاش والمشاركات من قِبل المتدربين حول أهم الوسائل التعليمية وكيفية الاستفادة منها داخل الفصول الدراسية إلى جانب التعرف على الطرق العلمية في تصميم وتصنيع الوسائل التعليمية والتي من شأنها إثراء الجانب العملي لدى الطلاب .. ....( وال )....