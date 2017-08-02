نادي طيران الجفرة ينظم تجمع للرياضات الجوية على مستوى ليبيا .

ودان 3 اغسطس 2017م ( وال )- يعتزم نادي طيران الجفرة ومقره مدينة ودان ببلدية الجفرة تنظيم تجمع للرياضات الجوية يقام لاول مرة في ليبيا بداية الاسبوع القادم من شهر اغسسطس الجاري بمشاركة من اندية الطيران بطرابلس ويفرن وجادو مصراته وبنغازي والمرج وطبرق والزاوية و اوباري والجفرة اضافة الى رياضيين من الهواة والمهتمين بالرياضات الجوية . واوضح المهندس احمد رياض الاحمر مدير نادي طيران الجفرة بانه ستقام في هذا التجمع عروض جوية لطائرات السمركيتي والقفز بالمظلات والطائرات الشراعية وطائرات التحكم عن بعد .. اضافة الى محاضرات تثقيفية للشباب والاطفال للتعريف بالرياضات الجوىة واهميتها وعروض مرئية وما يصاحبها من معارض للرسم والصناعات التقليدية والتراثية. ...( وال )...