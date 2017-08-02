امريكا تختبر صاروخا عابرا للقارات بعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

كاليفورنيا 2 أغسطس 2017 ( وال ) - اعلن مسؤولون امريكيون أن أمريكا تعتزم اجراء تجربة على صاروخ بالستي غير مسلح عابر للقارات، بعد ايام على إجراء كوريا الشمالية تجربتها الخاصة المماثلة. وقالت قيادة الضربات العالمية في سلاح الجو الأميركي في بيان إن "الهدف من برنامج تجارب اطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات هو التحقق من تأثير وجاهزية ودقة نظم الأسلحة وتطويرها". وستجري تجربة صاروخ "مينيوتمان 3" الاميركي العابر للقارات الأربعاء بين الساعة 12,01 و6,01 صباحا بتوقيت كاليفورنيا (08,01 تغ و 12,01 تغ). وذكرت وكالة الصحافة الفرنسي فعادة ما يتم تحديد مواعيد هذه التجارب التي تجرى في قاعدة فاندنبيرغ الجوية في كاليفورنيا بشكل مسبق قبل اسابيع او اشهر، لكن هذه التجربة تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية جراء تجربتها الصاروخية الاسبوع الماضي. أثار التقدم السريع لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي وتطوره قلق المجتمع الدولي، وهذا الشهر أشرف زعيمها كيم-جونغ-اون على تجربتين لصواريخ عابرة للقارات. ...( وال ) ...