وزير خارجية امريكا يحذر من أن العلاقات الامريكية الروسية يمكن تزداد سوءا .

مانيلا 2 اغسطس 2017 ( وال ) - أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء أنه سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف في نهاية الأسبوع، لكنه حذر من أن ذلك لن يمنع العلاقات الأميركية الروسية من ان تزداد سوءا. وحسب وكالة الانباء الفرنسية لم يحاول تيلرسون مطلقا إخفاء المشاكل، إذ اعترف في مارس الماضي بعد زيارة الى الكرملين أن العلاقات في "ادنى مستوى" مع إشارات قليلة لامكانية احراز تحسن. وتساءل تيلرسون "والسؤال الآن باعتقادي بالنسبة الى احداث الأسبوع الفائت او غيرها، هل تسوء الأمور أكثر أم يمكننا الحفاظ على بعض المستوى من الاستقرار في هذه العلاقة؟". وقال تيلرسون إن قرار الكونغرس تمرير مشروع قانون العقوبات جعل من محاولات إذابة الجليد بين البلدين "أكثر صعوبة"، لكنه أشار إلى أن "كل المؤشرات" ترجح أن ترامب سيوقع القانون. وفي الوقت الراهن، يخطط تيلرسون للقاء لافروف في مانيلا على هامش اجتماع وزاري لمجموعة آسيان. ويعمل مدع عام خاص على التحقيق فيما اذا كان مستشارو ترامب قد تواطأوا بما توصلت اليه الاستخبارات الاميركية بأنه كان محاولة من روسيا لدعم حملة ترامب الرئاسية عام 2016 بطريقة سرية. ...( وال ) ...