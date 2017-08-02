مقتل 29 على الأقل في هجوم على مسجد في أفغانستان.

كابول 2 أغسطس 2017 ( وال) - أعلنت مصادر أفغانية إن هجوما استهدف مسجد للشيعة في مدينة هرات بغرب أفغانستان أمس الثلاثاء أدى إلى مقتل أكثر من 29 شخصا وإصابة أكثر من 64 آخرين. وقال المتحدث باسم الشرطة "عبد الحي والي زادة " في تصريح صحفي " إنه يبدو أن هجوم الثلاثاء نفذه أكثر من شخص حيث ذكر شهود عيان أن انتحاريا فجر شحنة ناسفة بينما ألقى مسلح واحد آخر على الأقل قنابل على المصلين. وقال أحد المصلين ويدعى محمد أدي أصيب في الهجوم ونقل إلى المستشفى "دخل مهاجمان المسجد وشرعا في إطلاق النار وإلقاء القنابل على الناس". من جانبه قال حاكم هرات " محمد رحيمي" إن 29 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 64 في الحادث الذي وقع بعد شهرين من هجوم على مسجد تاريخي يعود للقرن الثاني عشر في هرات قتل فيه سبعة أشخاص. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. ونفت حركة طالبان أي مسؤولية لها عن الهجوم. ...( وال ) ...