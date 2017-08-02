ألمانيا تجرب تكنولوجيا كاميرات تتعرف على الوجوه بمحطة للقطارات.

برلين 2 أغسطس 2017 ( وال ) - قامت الشرطة الألمانية بتركيب أول كاميرات للتعرف على الوجوه بمحطة قطارات رئيسية في العاصمة برلين أمس الثلاثاء في اختبار لتكنولوجيا جديدة قد تساعد في تعقب وضبط مشتبه بهم. وقال ينس شوبرانسكي المتحدث باسم الشرطة، معلقا على المشروع التجريبي الممتد لستة أشهر في إطار تعهد الحكومة المحافظة التي تتزعمها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضخ المزيد من الأموال لدعم الشرطة والأمن "نود تجربة كفاءة التكنولوجيا في الواقع". وكشفت استطلاعات للرأي قبل الانتخابات المقررة في الشهر المقبل عن قلق كثير من الناخبين بشأن الأمن خاصة بعدما زادت هجمات نفذها طالبو لجوء الانتقادات الموجهة لميركل لسماحها بدخول أكثر من مليون مهاجر لألمانيا. وتم إدخال صور بضع عشرات من المتطوعين الألمان في نظام المراقبة الجديد لقياس مدى كفاءة البرامج في التعرف عليهم وتمييزهم عن باقي المارة في محطة القطارات. وشكك أولريتش شيلنبيرج رئيس نقابة المحامين الألمانية في جدوى التكنولوجيا الجديدة وقال إن المهاجر الذي نفذ أشد الهجمات فتكا في ألمانيا العام الماضي كان مراقبا من قبل الأمن. ...( وال ) ...