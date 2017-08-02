إصابة 10 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة بالصومال.

مقديشو2 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلنت الشرطة أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة كيسمايو في جنوب الصومل أمس الثلاثاء. وقال ضابط شرطة إن الانفجار وقع في طريق مزدحم بالمدينة الساحلية التي كانت تحظى باهتمام أمراء الحرب وحركة الشباب في تجارة الفحم المربحة. وقال الضابط "نعتقد أنها كانت سيارة ملغومة متوقفة هنا في هذا الشارع المزدحم. حتى الآن نعرف أن عشرة مدنيين أصيبوا". ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها بعد. ...( وال) ..