قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من نابلس بينهم نائب.

نابلس 2- اغسطس-2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة نابلس، بينهم نائب في المجلس التشريعي. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمال غرب المدينة، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: النائب حسني البوريني، ومناضل ذيب سعادة، وأدهم شولي، وضرار حمادنة، وإياد شولي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طلوزة، واعتقلت المواطنين محمد زهدي دراوشة (39 عاما)، ورياض يوسف صلاحات، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. ...( وال ) ...