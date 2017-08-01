انطلاق نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة يوم السبت القادم بطرابلس.

طرابلس 01 أغسطس 2017 (وال)- تنطلق يوم السبت القادم بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة للموسم الرياضي 2016-2017 . وستقام البطولة بمشاركة ستة فرق هي المروج والهلال عن المنطقة الأولى، والسويحلي والأفريقي زليتن عن المنطقة الثانية، والجزيرة والترسانة عن المنطقة الثالثة . وذكر مصدر بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الليبية، أن الاجتماع الفني للفرق المشاركة سيقام يوم الجمعة القادم الـ4 من شهر أغسطس الجاري بطرابلس. وأوضح المصدر أن النهائيات ستقام منافساتها يوميا بإجراء ثلاث مباريات وتتواصل لمدة خمسة أيام متتالية خلال الفترة المسائية. ...(وال)...