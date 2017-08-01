اختتام بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية (المرحلة الثانية) ببنعازي .

طرابلس 01 أغسطس 2017 (وال)- اختتمت بمدينة بنغازي منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية (المرحلة الثانية) التي أقيمت على شاطئ فندق جليانة تحت إشراف لجنة الشواطئ بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة بمشاركة 12 فريقا من عدة مدن ليبية. وأسفرت النتائج النهائية، عقب ختام منافسات الجولة الأولى والثانية والسداسي، عن تصدر فريق (رواد رويحة - عبد الرحمن أبوزريبة) برصيد 9 نقاط والتأهل للمرحلة الثالثة التي ستقام بمدينة مصراته . وجاء فريق (سلطان الحوش - طارق أبو السعود) ثانيا برصيد 8 نقاط، وفريق (هانيبال أبوالسعود - وسيم التلوع) ثالثا برصيد 6 نقاط ، وفريق (رفيق نزدف - محمد أبولبابة) رابعا برصيد 5 نقاط . وكانت منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية (المرحلة الثانية) انطلقت يوم الجمعة الماضي وتواصلت على مدى يومين بملاعب شاطئ فندق جليانة بمشاركة 12 فريقا قسمت على ثلاث مجموعات . يذكر أن منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية (المرحلة الثالثة) والأخيرة ستقام يومي 8و9 من شهر أغسطس الجاري بمدينة مصراتة . ...(وال)...