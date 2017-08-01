تواصل نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد بغريان.

طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- تتواصل يوم غد الاربعاء بقاعة الألعاب الرياضية بغريان منافسات اليوم الثالث والأخير من الدور التمهيدي لنهائيات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2016-2017 بإجراء ثلاث مباريات تجمع الأولى الأهلي بنغازي مع الشرطة على تمام الساعة 11:00 صباحا، ضمن فرق المجموعة الأولى. ويلتقي في المباراة الثانية الأهلي طرابلس مع النجم الريفي على تمام الساعة 17:00 مساء، وتختتم منافسات اليوم الثالث والأخير بلقاء المروج مع الهلال على تمام الساعة 19:00 مساء ، ضمن فرق المجموعة الثانية . وكانت مباريات اليوم الثلاثاء من منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن النتائج التالية :. - الشرطة × الاتحاد (13-20) ضمن فرق المجموعة الأولى . - الأهلي طرابلس × المروج (35-16) ضمن فرق المجموعة الثانية . يذكر أن مباريات اليوم الأول من انطلاق النهائيات أمس الاثنين أسفرت عن النتائج التالية :. - الاتحاد × الأهلي بنغازي (32-14) ضمن فرق المجموعة الأولى. - الأهلي طرابلس × الهلال (21-21) ضمن فرق المجموعة الثانية. - النجم الريفي × المروج (24-26) ضمن فرق المجموعة الثانية. وبهذه النتائج ضمن فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة ، وفي انتظار الفريقين الآخرين المتأهلين لنفس الدور الذي سيقام يوم الجمعة القادم حسب الجدول التالي :. - الأول من المجموعة الأولى مع الثاني من المجموعة الثانية .. الساعة 17:00 مساء . - الأول من المجموعة الثانية مع الثاني من المجموعة الأولى .. الساعة 19:00 مساء . وتختتم نهائيات البطولة يوم السبت القادم بلقاء الخاسر مع الخاسر الساعة 17:00 مساء ، والفائز مع الفائز الساعة 19:00 مساء . ...(وال) ... ...(وال)...