\" الورضمي \"و \"قنصو \" يبحثان مع رئيس مجلس ادارة شركة البريقة السبل الكفيلة بضمان ايصال وتوزيع الوقود بكامل الجنوب الليبي .

طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال ) - بحث وزيرا العمل والتأهيل ،الدكتور \" المهدي الورضمي \" . والحكم المحلي \" بداد قنصور \" مع رئيس مجلس ادارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز مشاكل توزيع الوقود وغاز الطهو بمدن ومناطق الجنوب وسبل حلحلتها .

وتم خلال الاجتماع والذي عقد بمقر شركة البريقة وحضره عضو مجلس النواب عن مدينة سبها الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق تام مع لجنة أزمة الوقود والغاز ورئيس المستودع للإشراف علي ضمان ايصال وتوزيع الوقود الى المنطقة الجنوبية بالكامل .

بالاضافة الى تأمين حركة سيارات نقل الوقود والغاز للمناطق الجنوبية ، من مصراته والزاوية إلي الجنوب وذلك بالتعاون مع الحكماء والأعيان بالمناطق الجنوبية ، وتسمية وتحديد الشركات الناقلة وذلك بالتعاون مع لجنة أزمة الوقود.



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