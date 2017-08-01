\" الورضمي \"و \"قنصو \" يبحثان مع رئيس مجلس ادارة شركة البريقة السبل الكفيلة بضمان ايصال وتوزيع الوقود بكامل الجنوب الليبي .
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 18:42:00
طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال ) - بحث وزيرا العمل والتأهيل ،الدكتور \" المهدي الورضمي \" . والحكم المحلي \" بداد قنصور \" مع رئيس مجلس ادارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز مشاكل توزيع الوقود وغاز الطهو بمدن ومناطق الجنوب وسبل حلحلتها .\nوتم خلال الاجتماع والذي عقد بمقر شركة البريقة وحضره عضو مجلس النواب عن مدينة سبها الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق تام مع لجنة أزمة الوقود والغاز ورئيس المستودع للإشراف علي ضمان ايصال وتوزيع الوقود الى المنطقة الجنوبية بالكامل .\n بالاضافة الى تأمين حركة سيارات نقل الوقود والغاز للمناطق الجنوبية ، من مصراته والزاوية إلي الجنوب وذلك بالتعاون مع الحكماء والأعيان بالمناطق الجنوبية ، وتسمية وتحديد الشركات الناقلة وذلك بالتعاون مع لجنة أزمة الوقود.\n\n...( وال )...