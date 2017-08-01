رئيس المجلس الرئاسي يستقبل عميد وأعضاء المجلس البلدي بمدينة يفرن.



طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- ألتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء بطرابلس عميد بلدية يفرن حسين كافو رفقة

أعضاء المجلس البلدي الذي تم انتخابهم حديثاً ، وذلك في إطار متابعته

لأداء المجالس البلدية في مختلف مناطق ليبيا والتعرف على أهم المشاكل

والمختنقات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة .

واستعرض عميد البلدية خلال اللقاء الاحتياجات والنواقص في قطاع الصحة

وتحديدا اعادة تشغيل مستشفى يفرن ، وأيضاً استكمال مركز غسيل الكلى

ومختبرات التحليل ، وكذلك دعم المرافق التعليمية والنوادي الرياضية وحل

مشاكل الكهرباء وآبار المياه .

وقد اوضح رئيس المجلس الرئاسي ان الدعم الذي ستعمل حكومة الوفاق الوطني

على توفيره يحتاج الى أن تتكاتف الجهود مع التنسيق الكامل تخطيطا وتنفيذا

بين الأجهزة البلدية والمؤسسات الحكومية المعنية .

وأكد السراج على ان البلديات هي الأقدر على فهم احتياجات مجتمعاتها

المحلية، والمساهمة في التنمية المجتمعية ، وانه يجب أن لا يقتصر

الاهتمام علي إيجاد الحلول للمشاكل الآنية في مداها القصير، بل ان تساهم

البلديات في وضع خطط طويلة المدى تحقق رؤى للنهوض بالمجتمعات المحلية

يتفق بشأنها مع الوزارات المختصة .

..(وال).