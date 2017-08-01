رئيس المجلس الرئاسي يستقبل عميد وأعضاء المجلس البلدي بمدينة يفرن.
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 18:32:00
\n طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- ألتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني اليوم الثلاثاء بطرابلس عميد بلدية يفرن حسين كافو رفقة \nأعضاء المجلس البلدي الذي تم انتخابهم حديثاً ، وذلك في إطار متابعته \nلأداء المجالس البلدية في مختلف مناطق ليبيا والتعرف على أهم المشاكل \nوالمختنقات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة .\nواستعرض عميد البلدية خلال اللقاء الاحتياجات والنواقص في قطاع الصحة \nوتحديدا اعادة تشغيل مستشفى يفرن ، وأيضاً استكمال مركز غسيل الكلى \nومختبرات التحليل ، وكذلك دعم المرافق التعليمية والنوادي الرياضية وحل \nمشاكل الكهرباء وآبار المياه .\nوقد اوضح رئيس المجلس الرئاسي ان الدعم الذي ستعمل حكومة الوفاق الوطني \nعلى توفيره يحتاج الى أن تتكاتف الجهود مع التنسيق الكامل تخطيطا وتنفيذا\nبين الأجهزة البلدية والمؤسسات الحكومية المعنية . \nوأكد السراج على ان البلديات هي الأقدر على فهم احتياجات مجتمعاتها \nالمحلية، والمساهمة في التنمية المجتمعية ، وانه يجب أن لا يقتصر \nالاهتمام علي إيجاد الحلول للمشاكل الآنية في مداها القصير، بل ان تساهم \nالبلديات في وضع خطط طويلة المدى تحقق رؤى للنهوض بالمجتمعات المحلية \nيتفق بشأنها مع الوزارات المختصة .\n ..(وال).