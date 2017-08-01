ناسا تكشف حقيقة وجود أحياء على قمر \"تيتان\" .
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 16:35:00
واشنطن 1 اغسطس 2017 - أعلن علماء من وكالة الفضاء الاميركية( ناسا) أنهم اكتشفوا مقومات عديدة للحياة على قمر تيتان، إذ وجدوا آثارا لمادة \"الأكريلونيتريل\" الكيميائية وهي المادة التي تُستخدم لتصنيع البلاستيك على الارض.\n\nوقال الباحث بمركز \"جودارد\" لعلم الأحياء الفلكية التابع لناسا \"مورين\nبالمر\": \"وجدنا أدلة مقنعة على أن الأكريلونيتريل موجود في تيتان، ونعتقد\nأن إمدادات كبيرة من هذه المواد الخام تصل إلى السطح الذي يضم مواد سائلة\nأشبه بالبحيرات\".\n وقال الباحث بكلية لندن الجامعية رافي ديساي: \"الآن نرى مقومات حقيقية \nللحياة بهذا القمر المتجمد، هذا رغم اختلاف الكثير من خصائص الحياة بهذا \nالقمر عن الأرض. ومع هذا يعتقد خبراء الفضاء منذ فترة طويلة أن تيتان \nمرشح رئيسي للحياة داخل نظامنا الشمسي\".\nوأضاف علماء ناسا أن المواد السائلة على قمر تيتان تجعله مرشحا لاستضافة \nشكل ما من أشكال الحياة، ومع ذلك فإن خلايا النباتات والحيوانات الموجودة\nعلى كوكب الأرض لا يمكن أن تصمد بشكل جيد على تيتان، إذ تبلغ درجات \nالحرارة السطحية \"ناقص 290 درجة فهرنهايت.