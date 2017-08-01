ناسا تكشف حقيقة وجود أحياء على قمر \"تيتان\" .

واشنطن 1 اغسطس 2017 - أعلن علماء من وكالة الفضاء الاميركية( ناسا) أنهم اكتشفوا مقومات عديدة للحياة على قمر تيتان، إذ وجدوا آثارا لمادة \"الأكريلونيتريل\" الكيميائية وهي المادة التي تُستخدم لتصنيع البلاستيك على الارض.



وقال الباحث بمركز \"جودارد\" لعلم الأحياء الفلكية التابع لناسا \"مورين

بالمر\": \"وجدنا أدلة مقنعة على أن الأكريلونيتريل موجود في تيتان، ونعتقد

أن إمدادات كبيرة من هذه المواد الخام تصل إلى السطح الذي يضم مواد سائلة

أشبه بالبحيرات\".

وقال الباحث بكلية لندن الجامعية رافي ديساي: \"الآن نرى مقومات حقيقية

للحياة بهذا القمر المتجمد، هذا رغم اختلاف الكثير من خصائص الحياة بهذا

القمر عن الأرض. ومع هذا يعتقد خبراء الفضاء منذ فترة طويلة أن تيتان

مرشح رئيسي للحياة داخل نظامنا الشمسي\".

وأضاف علماء ناسا أن المواد السائلة على قمر تيتان تجعله مرشحا لاستضافة

شكل ما من أشكال الحياة، ومع ذلك فإن خلايا النباتات والحيوانات الموجودة

على كوكب الأرض لا يمكن أن تصمد بشكل جيد على تيتان، إذ تبلغ درجات

الحرارة السطحية \"ناقص 290 درجة فهرنهايت.