بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتصويت الهيئة التاسيسية على مسودة الدستور.



طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا ، بقيام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتصويت على مسودة

الدستور.

واعربت البعثة في بيان لها اليوم بحسب موقعها الالكتروني ، عن

تقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة ولإصرارها طوال هذه العملية لانجاز

مسودة الدستور .

وقالت البعثة الاممية ان عملية التصويت هذه تعد منعطفاً هاماً على

الطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبث في دستور جديد للبلاد .

..(وال)..