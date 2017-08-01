بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتصويت الهيئة التاسيسية على مسودة الدستور.الثلاثاء ، 01-08-2017 - 16:32:00

\n طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في \nليبيا ، بقيام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتصويت على مسودة\nالدستور.\n واعربت البعثة في بيان لها اليوم بحسب موقعها الالكتروني ، عن \nتقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة ولإصرارها طوال هذه العملية لانجاز \nمسودة الدستور . \n وقالت البعثة الاممية ان عملية التصويت هذه تعد منعطفاً هاماً على \nالطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبث في دستور جديد للبلاد .\n ..(وال)..

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