بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتصويت الهيئة التاسيسية على مسودة الدستور.
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 16:32:00
\n طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في \nليبيا ، بقيام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتصويت على مسودة\nالدستور.\n واعربت البعثة في بيان لها اليوم بحسب موقعها الالكتروني ، عن \nتقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة ولإصرارها طوال هذه العملية لانجاز \nمسودة الدستور . \n وقالت البعثة الاممية ان عملية التصويت هذه تعد منعطفاً هاماً على \nالطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبث في دستور جديد للبلاد .\n ..(وال)..