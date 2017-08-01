وزير خارجية الجزائر وولي العهد السعودي يبحثان الأزمة الليبية .

جدة 01 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري " عبد القادر مساهل" مع ولي العهد السعودي " محمد بن سلمان " بجدة، لبحث عددا من الملفات وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية. ويأتي اللقاء ضمن جولة شرق أوسطية يقوم بها " مساهل " لعدد من الدول، هي السعودية، ومصر، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والكويت، والأردن، والعراق، لمناقشة عدة قضايا إقليمية على رأسها النزاع الليبي . وتهدف الجولة إلى دراسة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها وكذا المسائل الإقليمية والدولية خصوصا الوضع في العالم العربي والأزمات التي تعاني منها ليبيا وسوريا واليمن ومنطقة الخليج، إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف، والوضع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية. ...( وال ) ...