السياحة التونسية تفقد 6300 فرصة عمل.

تونس 1 اغسطس 2017 (وال) - أعلن المرصد التونسي للاقتصاد، استنادًا إلى معطيات صادرة عن المصرف المركزي التونسي، عن فقدان السياحة التونسية لما لا يقل عن 6300 فرصة عمل ، على مدى الفترة الممتدة بين سنوات 2008 و2016. واعتبر المرصد أن تقلبات الطلب الخارجي من الأسواق المستهدفة التقليدية الأوروبية فضلا عن أزمة الرهن العقاري الدولية لسنة 2009 أثَّرتا على إحداث وخلق فرص العمل بقطاع السياحة. واحتدت هذه الأزمة منذ سنة 2011/2012، لتشهد هذه الفترة تسجيل خسارة تراكمية بلغت 21 ألف فرصة عمل، على مدى ثلاثة سنوات.