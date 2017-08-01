الأمم المتحدة: الفلبين تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس الايدز في آسيا والمحيط الهادي .

مانيلا 1 يوليو 2017 (وال)- قالت وزارة الصحة الفلبينية والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الفلبين سجلت أسرع معدل لانتشار الإصابة بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز في منطقة آسيا والمحيط الهادي خلال الأعوام الستة الأخيرة بزيادة 140 بالمئة في عدد الإصابات الجديدة. وقالت وزيرة الصحة الفلبينية بولين أوبيال في مؤتمر صحفي نقلا عن بيانات من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز إنه بنهاية عام 2016 كانت هناك 10500 إصابة بفيروس (إتش.آي.في) في الفلبين مقارنة مع 4300 في 2010. وشجعت أوبيال على إجراء فحوص طوعية واستخدام العوازل الطبية للمساعدة في محاربة المشكلة إذ سجل شهر مايو أيار 2017 فقط 1098 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد وهو أعلى عدد إصابات يتم تسجيله منذ عام 1984 عندما ظهرت الإصابات لأول مرة. وقال إيمون ميرفي مدير فريق الدعم الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي ببرنامج الأمم المتحدة المشترك إن البلاد ما زال بإمكانها القضاء على هذا الخطر الصحي بحلول عام 2030 إذا تمكنت الحكومة من إعادة توجيه تركيزها إلى الأفراد والأماكن المعرضة بشكل أكبر للخطر.