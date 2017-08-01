رئيس البرلمان الأوروبي يحذر من خطورة ضلوع تنظيمات إرهابية في تدفقات الهجرة .

بروكسل 01 أغسطس 2017 ( وال ) - كشف رئيس البرلمان الأوروبي، " أنطونيو تاياني " عن لقاء جمعه الأسبوع الماضي مع الرئيس التشادي " إدريس دبي " الذي حذره من خطورة ضلوع تنظيمات إرهابية في تدفقات الهجرة حسب قوله . وأوضح " أنطونيو تاياني " في تصريحات لصحيفة " كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الأوروبيين يخاطرون بتمركز الملايين من المهاجرين في ليبيا بحسب وصفه. وأكد رئيس البرلمان الأوروبي أن أي مبادرة لتجاوز الأزمة الليبية ينبغي أن تحظى بالدعم الأوروبي، ودون ذلك فإننا لن نتمكن أبدا من بسط الاستقرار في ليبيا. ...( وال ) ...