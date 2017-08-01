فريق امني تابع للأمم المتحدة يستطلع الأوضاع بمدينة بنغازي .

بنغازي 01 أغسطس 2017 ( وال ) - قام فريق أمني تابع للأمم المتحدة بمهمة استطلاعية في بنغازي لتقييم الدعم المقدم إلى الليبيين في المدينة، وذلك بهدف تيسير العمل الإنساني للمنظمة، إضافة إلى السماح بزيادة الدعم المقدم لليبيين الأكثر تضرراً بالأزمة في البلاد. يذكر أن هذه الزيارة الاستطلاعية ليست الأولى في ليبيا، حيث تقوم الأمم المتحدة بمهام استطلاعية في جميع مناطق ليبيا لحماية موظفيها وبرامجها مع ضمان الحد الأقصى من الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد. ...( وال ) ...