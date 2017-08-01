مباحثات هاتفية بين وزراء خارجية ايطاليا وفرنسا حول الأوضاع الراهنة في ليبيا.

روما 01 أغسطس 2017 ( وال ) - أجرى وزير الخارجية الإيطالي " أنجيلينو ألفانو " مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي " جان إيف لودريان " أمس الاثنين تناولت الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا . و نقلت وكالة الأنباء الايطالية (آكي) عن " ألفانو " قوله إنه ابلغ نظيره الفرنسي " " جان إيف لودريان " بضرورة ضمان أقصى قدر من الدعم للممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامه لحل ألازمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف قي ليبيا. وبشأن لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق " فائز السراج " مع رئيس الوزراء الايطالي " باولو جينتيلوني " غداة اتفاق باريس أوضح " ألفانو " أنه شرح لنظيره الفرنسي القرار الإيطالي بالاستجابة لطلب ليبيا للحصول على مزيد من الدعم من الجانب الإيطالي للبحرية الليبية العاملة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين. وفيما يتعلق بما يسمى بـ"النقاط الساخنة" لمعالجة طلبات اللجوء وما تردد عن نية الحكومة الفرنسية إقامة هذه المراكز في الداخل الليبي ذكر "ألفانو" أنه أكد لــ " لودريان " على أهمية التعامل بتوازن وحذر بشأن قضية النقاط الساخنة خاصة بالإلتفات إلى دور مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والتي نعتزم مواصلة دعمها. ...( وال ) ...