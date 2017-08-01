المبعوث الاممي الجديد إلى ليبيا يبحث مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا .

نيويورك 01 أغسطس 2017 ( وال ) - بعوث الاممي الجديد لدى ليبيا " غسان سلامه " مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة " نيكي هالي " سلسلة مباحثات موسعة لمناقشة تطورات الاوضاع الليبية. وأعربت السفيرة الأمريكية خلال لقائها المبعوث الاممي " غسان سلامة " بنيويورك عن تهنئتها له بتوليه منصب المبعوث الأممي الجديد، مؤكدة على تأييد الولايات المتحدة لعمله في إعادة تنشيط العملية السياسية في ليبيا والوصول إلى تسوية للأزمة في البلاد. كما أكد الطرفان خلال مباحثاتهما على أهمية إعادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى طرابلس، فيما قالت " هالي "إنها تتطلع إلى العمل معه عن كثب لإحراز تقدم في حل الصراع في ليبيا لصالح الشعب الليبي". ...( وال ) ...