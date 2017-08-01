\" المجبري \" يبحث مع أعضاء تجمع القوى الوطنية فزان الأوضاع بالجنوب .



طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال ) -بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فتحي المجبري \" مع أعضاء اللجنة التحضيرية لتجمع القوى

الوطنية فزان الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها المنطقة الجنوبية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بتونس استعراض المشاكل والصعوبات التي يعاني

منها الجنوب وعلى رأسها عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية والوضع

الأمني والاقتصادي والاجتماعي .

واستعرض أعضاء اللجنة على \" المجبري \" أهداف التجمع وأسباب تأسيسه

موضحين بأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد الرؤى لمكونات فزان المختلفة

.

وتم خلال اللقاء التأكيد على وحدة ليبيا ووجوب تضافر كافة جهود

المخلصين من أبناء ليبيا كافة ، والبحث عن مخرج من حالة الانسداد

السياسي الذي تعاني منه البلاد .



... ( وال ) ...