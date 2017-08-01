\" المجبري \" يبحث مع أعضاء تجمع القوى الوطنية فزان الأوضاع بالجنوب .
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 15:32:00
\n طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال ) -بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فتحي المجبري \" مع أعضاء اللجنة التحضيرية لتجمع القوى \nالوطنية فزان الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها المنطقة الجنوبية.\n وتم خلال اللقاء الذي عقد بتونس استعراض المشاكل والصعوبات التي يعاني\nمنها الجنوب وعلى رأسها عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية والوضع \nالأمني والاقتصادي والاجتماعي .\n واستعرض أعضاء اللجنة على \" المجبري \" أهداف التجمع وأسباب تأسيسه \nموضحين بأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد الرؤى لمكونات فزان المختلفة \n.\n وتم خلال اللقاء التأكيد على وحدة ليبيا ووجوب تضافر كافة جهود \nالمخلصين من أبناء ليبيا كافة ، والبحث عن مخرج من حالة الانسداد \nالسياسي الذي تعاني منه البلاد .\n\n... ( وال ) ...