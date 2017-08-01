اختتام فعاليات المسابقة القرآنية ببلدية قصر خيار .



قصر خيار 01 أغسطس 2017 ( وال ) - اختتمت ببلدية قصر خيار فعاليات

المسابقة القرآنية التي اقيمت تحت شعار ( بالقرآن الكريم ننور عقول

أبنائنا ) وذلك برعاية الشركة الليبية للحديد والصلب .

وألقيت في ختام المسابقة التي اقيمت بمسجد القراقر ونظمها مركز تطوير

الإعلام الجديد قصر خيار بالتعاون مع مكتب الأوقاف وبإشراف مكتب الزكاة

بالبلدية ، العديد من الكلمات التي أثنت على جهود المنظمين للمسابقة

والمشرفين عليها .

وجاءت النتائج النهائية في حفظ الجوانب الخمس من القرآن الكريم على

النحو التالي :ـ

* الجانب الأول والمتعلق بحفظ القرآن الكريم كاملا :

الفائز الأول / أشرف خليل الصادق .

الفائز الثاني / سهام أحمد الكوت .

الفائز الثالث / جمعية الفيتوري هدية .

* الجانب الثاني والمتعلق بحفظ نصف القرآن الكريم :

الفائز الأول / ابتسام أحمد الكوت .

الفائز الثاني / زينب مفتاح العجيب .

الفائز الثالث / محمد عبد الرحيم البيلوك .

* الجانب الثالث والمتعلق بحفظ ربع القرآن الكريم :

الفائز الأول/ إيناس بنور ضويلة

الفائز الثاني / عبد الله احمد عبدالله.

الفائز الثالث / حمزة الطاهر البيلوك.

* الجانب الرابع والمتعلق بحفظ الثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم

:

الفائز الأول / نصر الدين سالم العارف.

الفائز الثاني / محمد أسامة الطير .

الفائز الثالث / احمد محمد الهباط .

* الجانب الخامس المتعلق بحفظ الجزء الأخير من القرآن الكريم :

الفائز الأول / عبد المنعم محمد العربي .

الفائز الثاني / أشواق مفتاح رمضان .

الفائز الثالث / امجد محمد العجيلي .

وتم في الحفل الختامي للمسابقة توزيع شهائد التقدير والجوائز والهدايا

التشجيعية على المشاركين فيها .

..(وال)..