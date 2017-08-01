اختتام فعاليات المسابقة القرآنية ببلدية قصر خيار .
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 14:36:00
\nقصر خيار 01 أغسطس 2017 ( وال ) - اختتمت ببلدية قصر خيار فعاليات \nالمسابقة القرآنية التي اقيمت تحت شعار ( بالقرآن الكريم ننور عقول \nأبنائنا ) وذلك برعاية الشركة الليبية للحديد والصلب .\n وألقيت في ختام المسابقة التي اقيمت بمسجد القراقر ونظمها مركز تطوير\nالإعلام الجديد قصر خيار بالتعاون مع مكتب الأوقاف وبإشراف مكتب الزكاة \nبالبلدية ، العديد من الكلمات التي أثنت على جهود المنظمين للمسابقة \nوالمشرفين عليها .\n وجاءت النتائج النهائية في حفظ الجوانب الخمس من القرآن الكريم على \nالنحو التالي :ـ\n* الجانب الأول والمتعلق بحفظ القرآن الكريم كاملا :\nالفائز الأول / أشرف خليل الصادق .\nالفائز الثاني / سهام أحمد الكوت .\nالفائز الثالث / جمعية الفيتوري هدية .\n* الجانب الثاني والمتعلق بحفظ نصف القرآن الكريم :\nالفائز الأول / ابتسام أحمد الكوت .\nالفائز الثاني / زينب مفتاح العجيب .\nالفائز الثالث / محمد عبد الرحيم البيلوك .\n* الجانب الثالث والمتعلق بحفظ ربع القرآن الكريم :\nالفائز الأول/ إيناس بنور ضويلة \n الفائز الثاني / عبد الله احمد عبدالله.\nالفائز الثالث / حمزة الطاهر البيلوك.\n* الجانب الرابع والمتعلق بحفظ الثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم\n:\nالفائز الأول / نصر الدين سالم العارف.\nالفائز الثاني / محمد أسامة الطير .\nالفائز الثالث / احمد محمد الهباط .\n* الجانب الخامس المتعلق بحفظ الجزء الأخير من القرآن الكريم :\nالفائز الأول / عبد المنعم محمد العربي .\nالفائز الثاني / أشواق مفتاح رمضان .\nالفائز الثالث / امجد محمد العجيلي .\nوتم في الحفل الختامي للمسابقة توزيع شهائد التقدير والجوائز والهدايا \nالتشجيعية على المشاركين فيها .\n ..(وال)..