الادعاء البرازيلي يطلب تشديد العقوبة بحق لولا.

بزازيليا 1 اغسطس 2017 ( وال ) - طعن المدعي العام الفدرالي في البرازيل الاثنين بالحكم الصادر بحق الرئيس السابق لويس ايناسيو دولا دا سيلفا بالسجن تسع سنوات، مطالبا بتشديد العقوبة التي أصدرها قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو. وحسب وكالة الانباء الفرنسية فقد دان القاضي مورو في 12 يوليو لولا بتلقي رشى وتبييض أموال بحصوله على مبلغ 3,7 ملايين ريال (نحو مليون يورو) مقابل تسهيل حصول مجموعة البناء "او ايه اس" على عقود حكومية مع عملاق النفط بتروبراس. والرئيس السابق (2003-2010) متهم بتسلم رشوة هي عبارة عن شقة من ثلاث طبقات في منتجع سياحي. ويرى مكتب المدعي العام انه يجب إدانة الرئيس السابق ايضا بارتكاب مخالفات على خلفية تخزين مقتنيات شخصية تلقاها خلال ولايته الرئاسية. وبحسب الادعاء فان خدمات تخزين المفروشات مولتها شركة "او ايه اس"، الا ان القاضي مورو برأ لولا في الحكم الصادر في 12 يوليو من هذه التهمة "لعدم كفاية الأدلة". ويطالب مكتب المدعي العام تشديد الغرامات المفروضة على لولا "كتعويض على الاضرار التي لحقت" ببتروبراس. ...( وال ) ...