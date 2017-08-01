تواصل لقاءات نهائيات ليبيا لكرة اليد في غريان .

غريان 01 أغسطس 2017 (وال) - تتواصل لقاءات نهائيات ليبيا لكرة اليد التي بدأت في قاعة الالعاب الرياضية ببلدية غريان . فقد تفوق فريق المروج على نظيره النجم الريفي ب 26 هدفاً مقابل 24 . وفاز فريق الاتحاد في أولى لقاءات نهائيات ليبيا لكرة اليد على نظيره الأهلي بنغازي ب 32 هدفاً مقابل 14 ، ليضع الاتحاد أول نقطتين في البطولة ضمن رصيده في صدارة المجموعة . وانتهى لقاء الأهلي طرابلس والهلال بالتعادل ب 21 هدفاً في كل شبكة . (وال)