تواصل لقاءات نهائيات ليبيا لكرة اليد في غريان .الثلاثاء ، 01-08-2017 - 13:55:00

غريان 01 أغسطس 2017 (وال) - تتواصل لقاءات نهائيات ليبيا لكرة اليد التي بدأت في قاعة الالعاب الرياضية ببلدية غريان . فقد تفوق فريق المروج على نظيره النجم الريفي ب 26 هدفاً مقابل 24 . وفاز فريق الاتحاد في أولى لقاءات نهائيات ليبيا لكرة اليد على نظيره الأهلي بنغازي ب 32 هدفاً مقابل 14 ، ليضع الاتحاد أول نقطتين في البطولة ضمن رصيده في صدارة المجموعة . وانتهى لقاء الأهلي طرابلس والهلال بالتعادل ب 21 هدفاً في كل شبكة . (وال)

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