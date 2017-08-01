مستشفى الجّلاء بَنغازي أجرى (378) عَملية جِراحية في خِلال النّصف الأَول من يوليو الماضى.

بنغازي 1 اغسطسي 2017 ( وال)- أجرىَ أطباء مُستشفى الجلاء خلال الفترة من 1.7.2017 وحتى 15.7.2017 (378) عملية جراحية شاملة للطوارئ والعامة والعظام، في التخصصات الدائمة في المستشفى. وكانت هناك بعض الحالات تحتاج إلى أكثر من تخصص في وقت وحالات يكون لديها كسر مضاعف تحتاج لوقت و جهد أكثر. يذكر أن كل ذلك يأتي في ظل النقص الدائم للإمكانيات وسعي الأطباء لإنقاذ حياة المرضى . ...( وال )....