المانيا تدعو أمريكا للتحاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات روسيا.

برلين1 أغسطس 2017 ( وال ) - ناشدت وزيرة الاقتصاد الألمانية " بريجيته تسيبريز" امريكا اليوم الثلاثاء التحاور مع الجانب الأوروبي بشأن آثار العقوبات المشددة التي تعتزم واشنطن فرضها على روسيا وقالت إنه ينبغي عدم معاقبة الشركات الأوروبية. وقالت تسيبريز "إن تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأوروبية أيضا عن طريق ما يعرف بعقوبات خارج الحدود غير مقبول. "من المحبذ للغاية أن تجلس الحكومة الأمريكية معنا إلى طاولة التفاوض وتعمل في سبيل حل مقبول لكل الأطراف" . وأضافت أن الخطوة أحادية الجانب أدت إلى تصعيد في نزاع دبلوماسي بعدما أمرت موسكو الولايات المتحدة بخفض طاقمها الدبلوماسي في روسيا بنحو 60 بالمئة. و كان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مسودة قانون العقوبات وذلك ردا على التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي وكعقاب آخر على قرار موسكو ضم شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا. ويخشى الاتحاد الأوروبي احتمال تأثر بعض شركاته بالقيود الأمريكية الجديدة خاصة في قطاع الطاقة. ...( وال ) ...