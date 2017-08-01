النفط يصعد مع تراجع مخزونات أمريكا .

سنغافورة 1 أغسطس 2017 (وال) - صعد النفطال يوم الثلاثاء بدعم من الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة لكن استمرار زيادة إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يكبح الأسعار. وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.32 دولار للبرميل بارتفاع 15 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المئة عن سعر أحدث إغلاق. وفتح الخام الأمريكي يوم الثلاثاء فوق 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 مايو. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 52.85 دولار للبرميل بارتفاع 13 سنتا أو ما يعادل 0.25 في المئة. ...( وال ) ...