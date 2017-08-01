شركة البريقة تقوم بحصر الأضرار بالرصيف النفطي بنغازي .

بنغازي 1 أغسطس2017 (فرع وال بنغازى)- بدأ فريق عمل متخصص تابع لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بزيارة لموقع الرصيف النفطي بميناء بنغازي لحصر الأضرار وإعادة تشغيل الرصيف . وقال مدير إدارة التشغيل منطقة بنغازي المهندس صالح الزواوي إن زيارة فريق العمل تأتي لتقييم الأضرار، وحصر المفقودات في أذرع التفريغ، المضخات، خطوط أعلى المنصة، غرفة التحكم بالكامل، خزاني تجميع الوقود أسفل المنصة، الجناح الأيمن للرصيف، منظومتي الكهرباء والتحكم، منظومة الأطفاء الجافة "البودرة " . وأوضح الزواوي أنه تم توفير أغلب مستلزمات الصيانة، من أجل محاولة تشغيل الرصيف النفطي بنغازي مجدداً بعد أجراء أعمال الصيانة اللازمة، من خلال أقسام التشغيل والصيانة والتسهيلات البحرية بشكل جزئي خلال الفترة القادمة، بما يُكفل توفير المشتقات النفطية بعامة المنطقة . ( فرع وال بنغازى ) .