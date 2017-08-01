قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة الغربية .

رام الله 1- أغسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، تسعة مواطنين من الضفة الغربية. وبين نادي الأسير في بيان صحفي، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم ، فيما اُعتقل مواطنان من بلدة العيزرية ، كذلك جرى اعتقال لمواطن من بلدة بدو . وذكر النادي أن مواطناً اُعتقل من محافظة طولكرم وهو أدهم الشلبي، ومواطن آخر من محافظة الخليل وهو إسلام تميم الخطيب، علاوة على فتى من محافظة أريحا وهو حكيم ابو سرور (16 عاماً). ...( وال ) ...