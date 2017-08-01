الاِنتهاء من تَشغيل المَرحلة الأولى من مَنظومة الصّرف الصّحي في مستودع السّرير النّفطي.

بنغازى 1 اغسطس 2017 (فرع وال بنغازى )- أعلنت لجنة إعادة تشغيل منظومة الصرف الصحي في موقع مستودع السرير النفطي الإثنين،الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل المنظومة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. وذكرت اللجنة التي تشرف على إدارة الشؤون الفنية وصيانة مستودع رأس المنقار إن المرحلة الأولى من عمليات إعادة تشغيل منظومة الصرف الصحي،بوضع المضخة الغاطسة في مكانها الصحيح وإعادة تشغيل اللوحة الكهربائية بوضعيها اليدوي والآلي،إلى جانب ربط المضخة بالمنظومة الرئيسة. وأضافت اللجنة أن كل الاستعدادات استكملت للشروع في إنجاز المرحلة الثانية والأخيرة ، وهي في انتظار توفير قطع الغيار اللازمة والتي في طريقها للموقع لإجراء عمليات التشغيل. وأوضحت اللجنة أنه تم إضافة جهاز إنذار للمنظومة،لإخطار الفنيين بأي أعطال بشكل مسبق ومُبكر،تفادياً لحدوث مشاكل ناتجة عن عطل المنظومة،قد تؤدي لعرقلة التشغيل أو إحداث أعطال كهربائية في منظومة تشغيل الموقع. الجدير بالذكر أن منظومة الصرف الصحي في مستودع السرير النفطي قد توقفت عن العمل بداية العمل بالموقع عام 2006 بسبب عدم تشغيل المنظومة بشكل صحيح،حيث إن المنظومة تعمل على شفط المواد بالكامل، وفرزها بحوض خاص بالخلط وتصفية المياه،ومن ثم تقسيمها إلى مواد عضوية وكيميائية تُستعمل كسماد . ( فرع وال بنغازى ).