إدارة المختبرات الطبية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة النقص الحاد في مواد التشغيل .
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 12:16:00
\n طرابلس 01 اغسطس 2017 ( وال ) - عقدت إدارة المختبرات الطبية ومصارف \nالدم أمس الاثنين بديوان الوزارة ، اجتماعاً طارئاً ضم مدراء مصارف الدم \nالمركزية ومدراء المختبرات الطبية المرجعية ورؤساء أقسام المختبرات \nومصارف الدم بالمستشفيات العامة.\n وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة كان أبرزها أزمة النقص \nالحاد في مواد التشغيل والصعوبات المتعلقة بصيانة الأجهزة والمعدات \nبمصارف الدم والمختبرات الطبية .\n تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لخدمات \nالدم .\n ...(وال)...