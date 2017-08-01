إدارة المختبرات الطبية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة النقص الحاد في مواد التشغيل .



طرابلس 01 اغسطس 2017 ( وال ) - عقدت إدارة المختبرات الطبية ومصارف

الدم أمس الاثنين بديوان الوزارة ، اجتماعاً طارئاً ضم مدراء مصارف الدم

المركزية ومدراء المختبرات الطبية المرجعية ورؤساء أقسام المختبرات

ومصارف الدم بالمستشفيات العامة.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة كان أبرزها أزمة النقص

الحاد في مواد التشغيل والصعوبات المتعلقة بصيانة الأجهزة والمعدات

بمصارف الدم والمختبرات الطبية .

تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لخدمات

الدم .

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