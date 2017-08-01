مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لبرنامج تطوير نظامي المعلومات الصحية والإمداد الطبي في ليبيا .





طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد أمس بديوان

وزارة الصحة بطرابلس لإستعراض ومناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لبرنامج

تطوير نظامي المعلومات الصحية والإمداد الطبي في ليبيا .

ويهدف البرنامج الصحي الذي يأتى في إطار خطة دعم وتطوير لمدة عامين إلى

التركيز على التدريب وإعداد كوادر قادرة على الإرتقاء بمستوى الخدمات

الطبية والصحية .

وخلص الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الصحة \" عيسى العمياني \" والممثل

الوطني لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا \" جعفر حسين بحضور مستشار الوزير

لشؤون المستشفيات وعدد من السادة مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة

والخبراء من منظمة الصحة العالمية

إلى الاتفاق على دعم أنظمة المعلومات ، وطريقة إعداد طلبيات الإمداد

الطبي والتعاقد عليها وتخزينها وتوزيعها .



( وال )