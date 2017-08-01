مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لبرنامج تطوير نظامي المعلومات الصحية والإمداد الطبي في ليبيا .
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 12:18:00
\n\n طرابلس 01 أغسطس 2017 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد أمس بديوان \nوزارة الصحة بطرابلس لإستعراض ومناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لبرنامج \nتطوير نظامي المعلومات الصحية والإمداد الطبي في ليبيا .\n ويهدف البرنامج الصحي الذي يأتى في إطار خطة دعم وتطوير لمدة عامين إلى\nالتركيز على التدريب وإعداد كوادر قادرة على الإرتقاء بمستوى الخدمات \nالطبية والصحية .\n وخلص الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الصحة \" عيسى العمياني \" والممثل \nالوطني لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا \" جعفر حسين بحضور مستشار الوزير\nلشؤون المستشفيات وعدد من السادة مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة \nوالخبراء من منظمة الصحة العالمية\nإلى الاتفاق على دعم أنظمة المعلومات ، وطريقة إعداد طلبيات الإمداد \nالطبي والتعاقد عليها وتخزينها وتوزيعها .\n\n( وال )