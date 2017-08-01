شَركة “كيروي” الصينيّة تُبدي اِستعدادها للتَعاون مع شَركة الخَليج العَربي للنفط .

بنغازي 01 اغسطس 2017 ( وال ) - استقبل رئيس لجنة الإدارة في شركة الخليج العربي للنفط " محمد بن شتوان " وفدًا من مديري وفنيي شركة كيروي”KERUI PETROLEUM “الصينية المتخصصة في الخدمات النفطية. وقدم مدير الشركة الصينية عرضا مرئيا مختصرا أوضح فيه ما يمكن تقديمه للتعاون مع شركة الخليج في مجالات الإنتاج والتكرير والاستكشاف وعرضت أمثلة من إمكانياتها التي تضمنت معدات الإنتاج والتصنيع والتوريد للأجهزة والمضخات والآلات وقطع الغيار ومحطات توليد الطاقة وكذلك عرضت بعض الخدمات التي يمكن تقديمها في مجال الاستكشاف من تقنيات واستشارات. وتخلل العرض استفسارات من ممثلي شركة الخليج العربي للنفط حول بعض النقاط الفنية المتعلقة بالمعدات والاستشارات وبعض الاستفسارات المالية والإدارية. وناقش عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج في شركة الخليج " فضل الله أحتيتة " مع الوفد الصيني أمكانية ما تقدمه الشركة الصينية من معدات الإنتاج وأهمها المضخات الكهربائية الغاطسة ESP وقطع الغيار والحفارات النفطية بأنواعها DRILLING AND WORKOVER RIGS وكذلك تم النقاش حول بعض الخدمات التي يمكن تقديمها في مجال من تقنيات تطوير المكامن والإنتاج وفي مجالات الاستكشاف النفطي . ...(وال بنغازى)...