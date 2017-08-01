الرئيس السبسي : تونس لا تسعى من وراء مبادرتها لحل الأزمة الليبية لكسب اشعاع دولي .

تونس 01 أغسطس 2017( وال )- قال الرئيس التونسي " الباجي قايد السبسي " ان بلاده لا تسعى من وراء مبادرتها لحل الأزمة الليبية لكسب اشعاع دولي ، مضيفا ان أجندة تونس الوحيدة هي استعادة وحدة الدولة الليبية . ووصف الرئيس " السبسي" في كلمة القاها يوم أمس في اختتام أعمال ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى تونس في قصر قرطاج المبادرة التونسية بالرصينة ، معتبرا في الوقت ذاته ان بعض المبادرات العربية ، والدولية في هذا الخصوص مبادرات سطحية لكونها لم تجمع مختلف الأطراف السياسية الليبية . ( وال )