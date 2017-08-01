إِدارة ميناء بَنغازي تَتسلم مينائي وسط البلاد وجليانة .

بنغازي 01 اغسطس 2017 ( وال ) - أكد المتحدث الرسمى باسم الشركة الليبية للموانئ " ناصر بوزيد " استلام لجنة الأزمة لإعادة تشغيل ميناء بنغازي الميناء الرئيس وميناء جليانة يوم الإثنين الماضي . وأكد " بوزيد " أنه على الفور تم تسليم الحوض المائي في ميناء جليانة إلى شركة القطر والإنقاذ البحري، لإجراء أعمال المسح اللازم، وتنظيف وإزالة أية مخلفات وعوائق بالحوض من ألغام وذخائر لم تنفجر وأي عوائق أخرى موجودة بالحوض قد تعيق الملاحة البحرية. وقال " بوزيد " إنه جرى إزالة المخلفات بالقرب من إدارة الكهرباء والمؤدية إلي طريق الميناء بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الكهرباء والميناء ورجال الأمن. ...(وال بنغازى)...