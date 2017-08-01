محاكمة 500 شخص في تركيا بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.

أنقرة 1 اغسطس 2017 ( وال ) - بدأت اليوم الثلاثاء في تركيا محاكمة مئات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المداهمات التي تلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وذلك بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وتجري محاكمة 486 مشتبها فيه في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض في سجن خارج أنقرة. وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول. وتقول السلطات إن هؤلاء أشرفوا على تنفيذ محاولة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية في شمال غرب العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي أصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف مبنى البرلمان. ويحاكم غيابيا المشتبه فيه الرئيسي الداعية فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر للمحاولة، وهو ما ينفيه نفيا قاطعا من الولايات المتحدة حيث يقيم في المنفى. وأدت محاولة الانقلاب إلى مقتل 249 شخصا، حسب الرئاسة التركية، ولا يشمل ذلك 24 مشاركا في الانقلاب قتلوا في الليلة ذاتها. وتعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى 1130 رجل أمن ضمان أمن المحاكمة داخل قاعة المحكمة وخارجها. ... ( وال ) ...