تواصل فعاليات موسم المدينة الإعلامي بمركز التدريب بابوسليم .

طرابلس 01 أغسطس2017( وال )- تتواصل حاليا فعاليات موسم المدينة الإعلامي الذي يقام تحت شعار" الإعلام برؤية جديدة " ويستهدف شريحة من الشباب الصاعد في مجال الاعلام . وستستمر فعاليات الموسم المقامة بمركز التدريب ببلدية أبوسليم ، وبإشراف هيأة دعم وتشجيع الصحافة على مدى شهر كامل . ويتضمن البرنامج العام للموسم الذي يشرف عليه نخبة من الخبراء ، والمستشارين ، والمختصين بالجانب الإعلامي والتنمية البشرية تدارس جملة من المواضيع المتعلقة بالعمل الإعلامي منها أساسيات العمل الاعلامي ، واخلاقيات العمل المهنية ، والالتزام بالشفافية والنزاهة وكيفية توحيد الخطاب الإعلامي ، وتناول القضايا المحلية بما يخدم الصالح العام .