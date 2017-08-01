غسان سلامة : إنا إلى جانب الليبيين وفي خدمتهم للمساهمة في حل الأزمة التي تمر بها ليبيا .
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 11:11:00
\n\n\n نيويورك 01 أغسطس 2017( وال )- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في \nليبيا \"غسان سلامة\" إنا إلى جانب الليبيين وفي خدمتهم للمساهمة في حل \nالأزمة التي تمر بها ليبيا ، ولكنني ليس بديلا عنهم .\nوأكد \"سلامة \" في حوار اجراه معه راديو الامم المتحدة عقب لقائه الأول مع\nأمين عام الأمم المتحدة \"انطونيو غيتريش\" انه لا يستطيع القيام بشيء اذا \nكان الليبيون أنفسهم لا يريدون ان يكونوا جزءا منه ، مضيفا انه إلى \nجانبهم ، وفي خدمتهم ، وانه ليس لديه اكبر من التفاعل ، والتواصل ، \nوالتعامل مع الليبيين أنفسهم .\nوافاد \"سلامة \"بانه من المتوقع ان يصل إلى العاصمة طرابلس مع بداية \nالاسبوع الاول من شهر أغسطس الحالي .\n( وال )