غسان سلامة : إنا إلى جانب الليبيين وفي خدمتهم للمساهمة في حل الأزمة التي تمر بها ليبيا .







نيويورك 01 أغسطس 2017( وال )- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا \"غسان سلامة\" إنا إلى جانب الليبيين وفي خدمتهم للمساهمة في حل

الأزمة التي تمر بها ليبيا ، ولكنني ليس بديلا عنهم .

وأكد \"سلامة \" في حوار اجراه معه راديو الامم المتحدة عقب لقائه الأول مع

أمين عام الأمم المتحدة \"انطونيو غيتريش\" انه لا يستطيع القيام بشيء اذا

كان الليبيون أنفسهم لا يريدون ان يكونوا جزءا منه ، مضيفا انه إلى

جانبهم ، وفي خدمتهم ، وانه ليس لديه اكبر من التفاعل ، والتواصل ،

والتعامل مع الليبيين أنفسهم .

وافاد \"سلامة \"بانه من المتوقع ان يصل إلى العاصمة طرابلس مع بداية

الاسبوع الاول من شهر أغسطس الحالي .

( وال )