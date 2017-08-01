رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يدعو إلى اتخاذ الإجراءات لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور.
الثلاثاء ، 01- 08- 2017 - 10:58:00
\n\nالبيضاء 1 اغسطس 2017 (وال) - وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع \nالدستور \"نوح عبد السيد\" رسالة الى رئيس وأعضاء مجلس النواب أبلغهم فيها\nبموافقة الهيئة على إقرار مشروع الدستور بأغلبية 43 صوتا من أصل 44 عضوا \nحضروا الجلسة التي عقدت بمقر الهيئة بمدينة البيضاء .\n ودعا نوح إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة \nحقه الدستوري في الاستفتاء على مشروع الدستور.\n(وال)