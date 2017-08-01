رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يدعو إلى اتخاذ الإجراءات لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور.





البيضاء 1 اغسطس 2017 (وال) - وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع

الدستور \"نوح عبد السيد\" رسالة الى رئيس وأعضاء مجلس النواب أبلغهم فيها

بموافقة الهيئة على إقرار مشروع الدستور بأغلبية 43 صوتا من أصل 44 عضوا

حضروا الجلسة التي عقدت بمقر الهيئة بمدينة البيضاء .

ودعا نوح إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة

حقه الدستوري في الاستفتاء على مشروع الدستور.

(وال)