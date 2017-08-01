لجنة القضاء على التمييز العنصري تبدأ أعمالها في جنيف.

جنيف 01 اغسطس 2017 ( وال ) - بدأت امس في جنيف أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجنة القضاء على التمييز العنصري التي تستمر حتى الخامس والعشرين من شهر أغسطس الحالي. وستعكف اللجنة خلال هذه الدورة على استعراض و دراسة تقارير تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لكل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة فضلا عن الاتحاد الروسي وإكوادور وجيبوتي وطاجيكستان وكندا ونيوزيلندا. كما ستعقد اللجنة اجتماعات عامة غير رسمية مع المنظمات غير الحكومية ، التي ستُطلع اللجنة على الحالة في البلدان التي سينظر في تقاريرها. وفي جلسات مغلقة ، ستنظر اللجنة في الرسائل الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . / وال/ .