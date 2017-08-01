رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع عميد بلدية طبرق المكلف الصعوبات وآليات تذليلها .

طرابلس 01 اغسطس 2017 (وال)- يحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد \"فائز السراج \" أمس مع عميد بلدية طبرق المكلف السيد \" علي الصغير \" المشاكل والصعوبات التي تواجه المرافق الخدمية بالمدينة وآليات ذليلها .

واطلع عميد البلدية المكلف رئيس المجلس الرئاسي على المشاكل والمختنقات التي تواجه المرافق الخدمية بمدينة طبرق وبالأخص مشكلة المياه والمتطلبات العاجلة التي تحتاجها محطة تحلية طبرق من صيانة ومواد تشغيلية للعمل بكامل قدرتها.. بالاضافة إلى مشكلة الصرف الصحي والديون المتراكمة على البلدية.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس تعليمات فورية للوزارات المختصة لتوفير هذه المتطلبات ومعالجة المشاكل والمختنقات التى تعاني منها البلدية بصفة عاجلة .. مؤكدا اهتمام المجلس الرئاسي بالبلديات ودعمها في كافة انحاء البلاد . ووجه بضرورة البدء في صرف مرتبات متأخرة لنحو 17 ألف موظف ببلدية طبرق، والبدء في دراسة مشروع إنشاء مركز طبي للمدينة ووضع آليات للتواصل المباشر بين البلدية والوزارات المعنية بحكومة الوفاق الوطني . وأوضح رئيس المجلس الرئاسي عزم حكومة الوفاق الوطني على توفير كل ما يمكن لمساعدة جميع البلديات في كافة مناطق ليبيا ، إن المشاريع الخدمية في كل المدن الليبية لها اولوية لدى الحكومة وأن اللامركزية هي النهج الذي تعتمده ،ون مجالس البلديات هي الجهة المثلى لتوفير الخدمات الأساسية \

للمواطن بشكل مباشر بالتنسيق اللازم مع الوزارات المعنية .



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