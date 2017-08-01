جمعية الهلال الاحمر فرع زوارة تستضيف نزلاء دار الوفاء للمسنين بطرابلس .

طرابلس 01 أغسطس 2017( وال )- استضافت جمعية الهلال الاحمر فرع زوارة بالتعاون مع جمعية" ساعد غيرك " نزلاء دار الوفاء للمسنين بطرابلس ، وذلك بهدف ادخال الفرح إلى نفوسهم وتغيير الأجواء التي اعتادوا عليها في الدار بقضاء يوم ممتع على شاطىء البحر بالمدينة . وقالت إحدى عضوات جمعية" ساعد غيرك "محبوبة العطوشي" إن استضافة نزلاء دار المسنين ، وقدومهم من طرابلس إلى شاطىء مصيف " المنقوب " العائلي بزوارة كان له اثره الايجابي على نفوسهم وبعث فيهم الفرح ومشاعرالسعادة في قلوبهم . واضافت ان نزلاء الدار قضوا يوما كاملا صحبة منظمي المبادرة موجهة الشكر ، والتقدير لكل من ساهم بدعم هذه الفكرة وانجاحها . ( وال )