أطفال تاورغاء يقومون بزيارة لمنازلهم في تاورغاء .

مصراته 1 اغسطس 2017 (وال)- أقامت لجنة الحوار المشتركة مصراته تاورغاء خلال اليومين الماضيين، مهرجانا لأطفال المدينتين، بحضورأطفال تاورغاء من مخيمات طرابلس . المهرجان أقيم على عين تاورغاء ، وألقيت خلاله كلمة أطفال مصراته و تاورغاء التي عبرت على ضرورة ترسيخ مبادئ الإخوة وحسن الجوار وتغليب المصالحة بين المدينتين . وطالب الأطفال في كلماتهم، الحكومة بالإسراع في تنفيذ الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه من المجلس الرئاسي والذي نص على عودة المهجرين إلى ديارهم وجبر الضرر للمتضررين . وعقب اللقاء الذي تخلله اقامة مجموعة من الألعاب الجماعية وتبادل الهدايا بين الأطفال توجه أطفال تاورغاء الى منازلهم بالمدينة. (وال)