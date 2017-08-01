الكاف يحدد المواعيد الجديدة للأدوار المتبقية من دوري ابطال افريقيا 2017.

طرابلس 1 اغسطس 2017 ( وال ) - أقرت لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " المواعيد الجديدة لإجراء مباريات مرحلتي ذهاب وإياب أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي2017 . وجاءت المواعيد الجديدة للأدوار المتبقية من المسابقة حسب التواريخ التالية :. تجرى منافسات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، بدلا من أيام 8 أو 9 أو 10 من الشهر نفسه ، فيما تقام منافسات الإياب أحد أيام 22 أو 23 أو 24 من شهر سبتمبر المقبل، بدلا من 15 أو 16 أو 17 من الشهر نفسه. وتقام مباراتي نصف النهائي أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبلين ذهابا، وإيابا أحد أيام 20 أو 21 أو 22 أكتوبر . أما المباراة النهائية فستقام ذهابا أحد أيام 27 أو 28 أو 29 أكتوبر ، وإيابا أحد أيام 3 أو 4 أو 5 نوفمبر. يذكر أن فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا سيواجه في ربع النهائي ذهابا في ملعبه (لم يحدد بعد) فريق النجم الساحلي التونسي، فيما تقام مباراة الإياب في تونس. ...( وال )...